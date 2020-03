Das Starterkit mit Raspberry Pi Modell B von Farnell enthält die gesamte Hardware, die für einen Start "out of the box" erforderlich ist, soll die Entwicklungszeiten neuer Anwendungen verkürzen und richtet sich speziell an Erstanwender. Der Raspberry Pi 4 Modell B bietet Verbesserungen der Prozessorgeschwindigkeit, der Multimedia-Leistung, des Speichers und der Konnektivität, die ihn für allgemeine Desktop-Computer-Anwender, Bastler und Hersteller sowie für professionelle Entwickler, die mit rechenintensiven eingebetteten Anwendungen wie Computer Vision und künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten, ...

