NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Fraport auf "Underperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Im Februar sei sie noch davon ausgegangen, dass sich die Virusauswirkungen auf China und Asien begrenzen, nun aber werde auch der innereuropäische Luftverkehr schwer getroffen, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im März rechnet sie bei europäischen Flughafenbetreibern mit einem Passagierrückgang im zweistelligen Prozentbereich, wirkliches Licht werde aber erst der April in die Sache bringen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2020 / 01:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2020 / 01:51 / ET



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0005773303

FRAPORT-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de