BERLIN (Dow Jones)--Die Verbreitung des Coronavirus in Deutschland schreitet wie erwartet "recht schnell" voran, erklärte der stellvertretende Direktor des Robert Koch Instituts am Donnerstag. Nach den letzten verfügbaren Zahlen von Mittwochnachmittag haben sich nach offizieller Statistik 1.567 Menschen mit dem Virus infiziert, darunter auch der FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold. Drei Patienten sind bislang in Deutschland am Virus gestorben. "Insgesamt ist der Anstieg recht schnell", so Lars Schaade.

"Die nächsten Tagen und Wochen werden zeigen, ob es gelingt, durch die jetzt eingeleiteten Maßnahmen diese Kurve etwas abzuflachen, was ja dann letztendlich unser Ziel ist. Daran können wir sehen, wie gut die Maßnahmen greifen oder ob wir noch nachsteuern müssen beziehungsweise die lokalen Behörden vor Ort."

Üblicherweise verdoppelte sich die Zahl der Infizierten innerhalb von sieben Tagen, das sei aber nur der Fall, wenn man keine Maßnahmen ergreife.

Dass das Coronavirus nun von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Pandemie erklärt wurde, ändere an den Vorbereitungsplänen nichts, so Schaade. Er appellierte an die Jüngeren in der Bevölkerung, das Virus ernst zu nehmen, auch wenn der Krankheitsverlauf bei ihnen meist milde sei. Es gehe darum die Älteren und Risikogruppen zu schützen.

March 12, 2020 05:35 ET (09:35 GMT)

