Der Ausverkauf am deutschen und österreichischen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag beschleunigt. Der DAX sackte gleich zum Handelsstart um mehr als 500 Punkte ab unter 10.000 Punkte. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.146,45 Punkten nach 2.305,95 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein beachtliches Minus von 159,5 Punkten bzw. 6,92 Prozent.Die bereits strapazierten Nerven der Anleger liegen ...

