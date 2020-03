FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.03.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 94 (92) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 635 (845) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 470 (490) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES BURBERRY TO 'MARKET-PERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 1800 P - BERNSTEIN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS BP TO 'NEUTRAL' (BUY) - CITIGROUP CUTS BP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 340 (640) PENCE - CITIGROUP CUTS SHELL PRICE TARGET TO 1320 (2040) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE CUTS RELX PRICE TARGET TO 2148 (2225) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2050 (2750) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 390 (510) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1950 (1990) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1140 (1230) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 280 (315) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 265 (260) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2390 (2300) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 475 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SHELL B TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1750 (2850) PENCE - JPMORGAN CUTS SHELL TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1750 (2850) PENCE - LIBERUM CUTS EQUINITI PRICE TARGET TO 275 (290) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS NETWORK INTERNATIONAL TARGET TO 635 (680) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 290 (630) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 350 (340) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INTERCONTINENTAL TO 'NEUTRAL' (SELL) - TARGET 4150 (4400) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob