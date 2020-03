Gießen (ots) - Das Power-Vitamin als praktische Lutschtablette - zur Unterstützung des Immunsystems*Unsere "Vitapas-Produktreihe" ist um eine Neuerscheinung ergänzt worden. Vitapas® C 100 ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C. Die Glasdose enthält 100 Tabletten zum Lutschen oder Kauen. In jeder Tablette sind 100 mg Vitamin C enthalten. Zum Vergleich: Um die empfohlene Verzehrmenge von 1.000 mg pro Tag zu erreichen, müsste man täglich ca. 5 Orangen essen. Diese Menge lässt sich gut erreichen, wenn man 5-mal täglich zwei Kautabletten Vitapas® C 100 zu sich nimmt. Ein weiterer Vorteil: Vitamin C erhöht die Eisenaufnahme und trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Vitapas® C 100 ist laktosefrei, glutenfrei und vegan. Für Kinder ab 4 Jahren bis zum Alter von 12 Jahren empfehlen wir 2x täglich 1 Tablette. Das enthaltene Vitamin C leistet einen wertvollen Beitrag für ein funktionierendes Immunsystem*. Sie erhalten Vitapas® C 100 in der Apotheke (PZN 16084737) und online. *Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.Pressekontakt:Pascoe VitalStefanie WagnerUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GießenEmail: stefanie.wagner@pascoe.deTel.: +49 641 7960 - 330Original-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12261/4544898