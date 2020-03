FRANKFURT (Dow Jones)--Einen massiven Anstieg des Bärenlagers in den USA hat der Kurseinbruch an der Wall Street verursacht. Wie die aktuelle Umfrage des Anlegerverbandes AAII zeigt, vergrößerte es sich in der abgelaufenen Woche um 11,7 Prozentpunkte. Damit sind nun 51,3 Prozent der US-Anleger Bären. Im historischen Durchschnitt tummeln sich hier 30,5 Prozent der Börsianer.

Das Lager der Zukunftszugewandten, Optimisten und Bullen schrumpfte zugleich um 9,0 Punkte auf 29,7 Prozent. Das liegt deutlich unter dem historischen Mittelwert von 38,0 Prozent. Neutral gestimmt sind nun 39,8 Prozent, das sind 2,7 Prozentpunkte weniger als zuletzt.

Einen so deutlichen Stimmungsumschwung konstatiert Joachim Goldberg für Deutschland noch nicht. In seiner wöchentlichen Sentiment-Umfrage im Auftrag der Deutschen Börse stellt er fest, dass hierzulande noch das "Prinzip Hoffnung" regiert.

Trotz der hohen Verluste am deutschen Aktienmarkt halten demnach mittelfristig orientierte Anleger an ihren Positionen fest. Dies stelle aber eine "ernstzunehmende Bremse möglicher Erholungen" dar, warnt Goldberg.

Auch wenn der DAX seit vergangenem Mittwoch nochmals gut 11 Prozent verloren habe, schienen die professionellen Anleger noch keinen Boden zu sehen. Denn lediglich 2 Prozent hätten ihre Aktien verkauft, 7 Prozent seien short gegangen. Der Sentiment-Index liege mit 23 Prozent noch ziemlich weit oben. Anders die privaten Anleger, von denen einige Gewinne aus Short-Positionen mitgenommen hätten, die aber sonst recht wenig gemacht hätten.

Besonders die Zuversicht der Profis findet Goldberg kritisch. Der Verhaltensökonomon vermutet, dass sie auf die positiven Impulse geld- und fiskalpolitischer Maßnahmen setzen. Diese institutionellen Investoren sind für Goldberg eine ernstzunehmende Belastung für die Preise deutscher Bluechips: Denn nach einer signifikanten Erholung dürften sie ab 11.700 Punkten den DAX mit massiven Verkäufen ihrer Long-Positionen bremsen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2020 06:28 ET (10:28 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.