Astro Nova stellt neben den Marken Quick Label und Trojan Label erstmals auch Get Labels auf der interpack 2020 vor. Get Labels, Anbieter von Blankoetiketten sowie Thermotransferbändern, hat hunderte einzigartige Etikettenmaterialien entwickelt, die die Anforderungen an Ästhetik, Funktionalität und Beständigkeit für viele Anwendungen erfüllen.Auf diese Weise können Anwender ihre eigenen Etiketten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...