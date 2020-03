Berlin (ots) - Green City Solutions, Start-up und GreenTech-Pionier, stellt heute vor der Concept Shopping Mall BIKINI Berlin die neue Produktgeneration des CityTree vor. Der weltweit erste serienreife BioTech-Luftfilter vereint die natürliche Fähigkeit von Moosen Feinstaub zu binden und Internet-of-Things-Technologie. So entlastet der CityTree die Luft um bis zu 80 Prozent von Feinstaub. Mit dem Pilotprojekt in Berlin verfolgt Green City Solutions die Vision, wieder ein Stück Natur in urbane Lebensräume zu bringen und für Menschen in Städten eine bessere Luftqualität zu schaffen. Das Vorhaben wird von Horizon 2020, dem EU-Förderprogramm für Forschung und Innovation, unterstützt und unter anderem von Bettair Cities, Anbieter für Luftqualitätssensoren, gesponsert. Im Laufe des Jahres werden CityTrees der Generation 2020 an hochfrequentierten Straßen und Plätzen Berlins installiert.Die perfekte Symbiose aus Natur und TechnologieMoose verfügen über antibakterielle Eigenschaften, kühlen und reinigen die Luft, die wir tagtäglich einatmen. Um die bestmögliche Luftfilterfähigkeit zu gewährleisten, hat das Team von Green City Solutions über Jahre hinweg den perfekten Moosmix erforscht. Renommierte Forschungspartner wie das Leibniz Institut für Troposphärenforschung Leipzig (TROPOS) und das Institut für Luft- und Kältetechnik Dresden (ILK) unterstützen Green City Solutions dabei, die Wirkung der CityTrees zu evaluieren. Dank der eingebauten Umweltsensorik kann die Filterleistung des CityTree 2020 online in Echtzeit abgebildet werden. Des Weiteren bietet der CityTree physischen Raum und Schnittstellen für weitere nützliche Services: Von Netzwerktechnik über Outdoor-Screens bis zu zahllosen Sensoren und Messtechnik ist alles möglich. Perspektivisch sind auch integrierte Ladeinfrastrukturen sowohl für mobile Geräte als auch Elektromobilität vorgesehen."Wir sind sehr stolz, den neuen CityTree gemeinsam mit dem BIKINI Berlin in der Hauptstadt zu präsentieren. Wir freuen uns, nach vielen Monaten harter Arbeit sehr über diesen wichtigen Meilenstein - nicht nur für Green City Solutions, sondern vor allem für alle Stadtbewohner. Mit dem CityTree 2020 kommen wir unserem Ziel, allen Menschen das grundlegende Bedürfnis nach frischer und sauberer Luft zu erfüllen, ein kleines Stück näher. Das Pilotprojekt ist eine großartige Chance und ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung", so Peter Sänger, Moos-Experte und Co-Founder von Green City Solutions.Der Regierende Bürgermeister von Berlin Michael Müller unterstützt dieses Vorhaben bereits seit Beginn: "Berlin ist der richtige Ort für innovative Lösungen der drängenden Herausforderungen besonders beim Klimaschutz. Das Berliner Unternehmen Green City Solutions hat im Rahmen des europaweiten Förderprogramms Horizon 2020 einen überzeugenden Erfolg erzielt. Dazu gratuliere ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das erfolgreiche Kreativ-Projekt von Green City Solutions hat das Potenzial für die Lösung stadtklimatischer Problemlagen, die in zunehmendem Maße auf unsere urbanen Räume zukommen. Ich wünsche dem Berliner Unternehmen auch Erfolg bei der jetzt bevorstehenden Umsetzung seines Projekts."Über Green City SolutionsDie Green City Solutions GmbH ist ein Start-up mit Sitz in Berlin und Bestensee, das ein konkretes Ziel verfolgt: bessere Luftqualität in Städten schaffen. Mit ihrem CityTree hat Green City Solutions die weltweit erste intelligente BioTech-Filterlösung zur nachweisbaren Verbesserung der Luftqualität in urbanen Räumen entwickelt. Dafür kombiniert das Unternehmen die natürlichen Luftfilterfähigkeiten von Moosen mit modernster Internet-of-Things-Technologie. Namhafte Kunden von Green City Solutions sind neben der Deutschen Telekom auch der Energieversorger Mainova, die Deutsche Bahn und die Schweizerischen Bundesbahnen. Green City Solutions ist ein mehrfach ausgezeichneter Greentech-Pionier, der unter anderem den PropTech Innovation Award gewann.Mehr Informationen unter https://greencitysolutions.de/Pressekontakt:PIABO PR GmbHKatja WernerTelefon: 015207187616E-Mail: greencitysolutions@piabo.netOriginal-Content von: Green City Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142367/4544977