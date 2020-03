Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 12. März 2020 eine neue Protect-Aktienanleihe Pro (ISIN DE000TR91WG9/ WKN TR91WG) auf die Aktie von thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) zum Kauf an.Die Protect-Aktienanleihe Pro habe einen Nennbetrag in Höhe von 1.000,00 EUR. Der Zinssatz p.a. betrage 7,75%. Die Barriere entspreche 80,00% des Schlusskurses des Basiswerts am 09.03.2020. Das Bezugsverhältnis errechne sich aus 1.000,00 EUR (Nennbetrag) geteilt durch den Schlusskurs des Basiswerts am 09.03.2020. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...