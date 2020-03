Boston (www.anleihencheck.de) - Vor der EZB-Entscheidung heute gibt Marvin Loh, Global Macro Strategist bei State Street Global Markets, einen Ausblick auf geldpolitische Interventionen und die Ölpreisentwicklung."Die schnelle Ausbreitung und Unvorhersehbarkeit des Coronavirus (COVID-19) erschüttert das solide Fundament, auf dem die Zentralbanken sich zu stehen wähnten. So ist die Federal Reserve (FED) innerhalb kürzester Zeit von der Feststellung, dass Zinsen und Konjunktur in guter Verfassung seien, zur Durchführung der ersten notfallmäßigen Zinssenkung seit der Krise übergegangen. Der sich an die Zinssenkung anschließende Aktienausverkauf zeigt, wie nervös die Anleger sind, wenn es um globales Wachstum, Unternehmensgewinne und ein nach der Finanzkrise sehr begrenztes geldpolitisches Instrumentarium geht. Die Bank of England (BoE) hat bereits vor ihrer geplanten Sitzung am Ende des Monats eine Senkung um 50 Basispunkte vorgenommen, dabei aber andere Pläne zur Bewältigung der Auswirkungen von COVID-19 auf kleinere Unternehmen berücksichtigt, die besser aufgenommen worden sind als die Maßnahmen der FED." ...

