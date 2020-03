Das Coronavirus führt an den Aktienmärkten weltweit zu Verlusten. Auch die Technologiebörse Nasdaq konnte sich dem nicht entziehen. In vier Wochen haben die Tech-Werte 17,5 Prozent abgegeben. Quelle: wikifolio.com Zwischenzeitliche Verluste müssen angesichts dieser Entwicklungen auch viele wikifolios wegstecken. Das ist, vor allem bei "Long Only"-Depots, die ausschließlich aus Aktien bestehen und in denen somit bewusst nicht auf fallende Kurse spekuliert wird, unvermeidbar. Dazu zählt etwa das wikifolio High-Tech Stock Picking von Stefan Waldhauser ( stwBoerse ). Im Webinar mit Onvista und ...

