Der Konzern hat sein Nettoergebnis 2019 gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Sogar in den Sparten Braunkohle und Kernenergie erzielte RWE einen höheren Gewinn als 2018. In den kommenden drei Jahren will der Konzern weltweit fünf Milliarden Euro in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren.Rodungsstopp im Hambacher Forst? Immer weniger Kohle- und Atomstrom im deutschen Strommix? Im Jahresergebnis von RWE hat das keine Spuren hinterlassen. Im Gegenteil: Der Konzern hat sein bereinigtes Nettoergebnis 2019 von 591 Millionen Euro im Vorjahr auf 1,2 Milliarden Euro gesteigert. Als Gründe nennt der ...

