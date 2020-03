Bern (awp/sda) - Das Parlament schlägt sich in der Diskussion um die Auslegung des Söldnergesetzes auf dies Seite der Pilatus-Flugzeugwerke in Stans NW. Es verlangt mit Motionen, das Gesetz so anzupassen, dass Service und Wartung an bewilligt exportierten Gütern möglich sind und Schweizer Firmen Rechtssicherheit erhalten. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...