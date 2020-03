Bonn (www.anleihencheck.de) - Die schwedische Reichsbank hat auf einer parlamentarischen Anhörung ihre Bereitschaft betont, die Folgen der Corona-Epidemie bei Bedarf durch konjunkturstützende Maßnahmen abzufedern, so die Analysten von Postbank Research.Die Währungshüter würden davon ausgehen, dass es wegen der Epidemie nur in einigen Produktionssektoren zu temporären Störungen komme. Die Notenbank lege den Fokus auf liquiditätssichernde Maßnahmen, das aus ihrer Sicht reichlich vorhandene Liquiditätsangebot solle weiter bestehen bleiben und die Bilanz aus diesem Grund im kommenden Jahr nicht reduziert werden. Sofern nötig, dürften für die Währungshüter gezielte Liquiditätshilfen für Banken und Unternehmen das erste Mittel der Wahl sein. Dies könnte in Form günstigerer Konditionen für Kredite an Banken oder eines erneuten Ankaufs von Anleihen durch die Notenbank geschehen. Dagegen scheine eine Senkung der Leitzinsen für die schwedische Reichsbank momentan noch keine Option zu sein. Auch mit Blick auf die inflationsdämpfenden Effekte des Ölpreisrückgangs würden sich die schwedischen Währungshüter vergleichsweise entspannt zeigen, da diese ebenfalls als vorübergehend eingeschätzt würden. Die Äußerungen der Notenbank würden die Erwartung der Deutschen Bank bestätigen, dass die Reichsbank die Leitzinsen nicht senken und die schwedische Krone (SEK) zum Euro in diesem Jahr weitgehend seitwärts tendieren werde. (12.03.2020/alc/a/a) ...

