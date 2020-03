Aachen (ots) - Das Kosmetikunternehmen Biotulin aus Aachen hat ein weltweit einzigartiges FILL-IN Wimpernwachstumskonzentrat entwickelt, welches in jedes beliebige Mascara eingefüllt werden kann.Die zu 100 Prozent hormonfreie Formulierung verwandelt ihn im Handumdrehen in ein einzigartiges Treatment, das Wimpern mit jeder Anwendung an Länge, Dichte und Volumen gewinnen lässt.Beim Tuschen der Wimpern werden diese automatisch mit der Wirkstoffkombination eyeLASH XXL versorgt. Zusätzliches Seren im Bereich Wimpernwachstum werden somit hinfällig. Statt wie bisher 2 Produkte, benötigt man nur noch das Konzentrat für den Mascara.Das enthaltene Panthenol dringt in die Haare und die Haarwurzel ein und spendet Feuchtigkeit. Der Wirkstoffkomplex eyeLASH XXL sorgt für ein hormonfreies Wachstum und Volumen der Wimpern.Zu dem Unternehmen:Biotulin ist das weltweit erste Bio-Botulinumtoxin und reduziert Falten innerhalb von nur 1 Stunde. Unabhängige Wirksamkeitsstudien belegen diese Wirkung. Internationale Medien berichten darüber, dass zahlreiche Royales und Hollywoodstars Biotulin als Alternative zu Botulinumtoxin benutzen.Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.biotulin.de (http://www.biotulin.de)Pressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KGMonschauer Straße 1252076 Aachen0241-53106365info@biotulin.deOriginal-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116754/4545108