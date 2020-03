Schaffhausen, Schweiz (ots/PRNewswire) - TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL), ein global führendes Industrietechnologie-Unternehmen im Bereich der Verbindungs- und Sensorlösungen, hat die öffentliche Übernahme der First Sensor AG (XTRA: SIS) vollzogen. TE hält nun 71,87% der Aktien von First Sensor.First Sensor, in den frühen 1990er Jahren als Technologie-Startup gegründet, ist ein weltweit tätiges Sensorik-Unternehmen. Mit seiner Kompetenz in Chip-Design und -Produktion sowie im mikroelektronischen Packaging entwickelt und produziert es Standardsensoren und kundenspezifische Sensorlösungen in den Bereichen Photonik, Druck und fortschrittliche Elektronik für Anwendungen in der Industrie, Medizin und Mobilität. Die Firma verfügt über sechs Standorte in Deutschland sowie Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsstandorte in den USA, Kanada, China, den Niederlanden, Grossbritannien, Frankreich, Schweden und Dänemark sowie ein weltweites Partnernetzwerk.Durch die Kombination des First Sensor- und TE-Portfolios wird TE in der Lage sein, eine noch umfangreichere Produktpalette anzubieten, mit innovativen, marktführenden Sensoren, Steckverbindern und Systemen sowie erstklassigen Kompetenzen, die die Wachstumsstrategie des Sensorgeschäfts von TE und TE Connectivity insgesamt weiter unterstützen. First Sensor bietet im Bereich optische Sensorik für Industrie-, Lkw- und Pkw-Anwendungen Möglichkeiten zur Markterweiterung."Der Unternehmenszusammenschluss mit First Sensor istellt für TE Connectivity einen weiteren Meilenstein dabei dar, auch künftig eine führende Position im Bereich der Sensorik einzunehmen und unseren Kunden weiterhin erstklassige Produkte und Leistungen zu bieten", sagt John Mitchell, Senior Vice President und General Manager des Sensorgeschäfts von TE. "Die Kompetenzen der Mitarbeiter von First Sensor sowie seine Produkte passen sehr gut zu unseren Märkten und bieten uns bessere Möglichkeiten, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen."Weitere Informationen über die Kompetenzen von TE Connectivity auf dem Sensormarkt finden Sie auf te.com. Um mehr über First Sensor zu erfahren, besuchen Sie first-sensor.com.Über TE ConnectivityTE Connectivity ist ein weltweit führender Anbieter von Industrietechnologien im Wert von 13 Milliarden US-Dollar und ermöglicht eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Unsere breite Palette an Verbindungs- und Sensorlösungen, die sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt haben, ermöglichen Fortschritte in den Bereichen Verkehr, industrielle Anwendungen, Medizintechnik, Energie, Datenkommunikation und für das Zuhause. Wir beschäftigen fast 80'000 Mitarbeiter, darunter mehr als 8'000 Entwicklungsingenieure, die mit Kunden in rund 150 Ländern zusammenarbeiten. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr über uns auf www.te.com, Facebook, WeChat und Twitter.Über First SensorGegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, ist First Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorik-Unternehmen. Mit unseren Kompetenzen in Chip Design und Production sowie Microelectronic Packaging entwickeln und produzieren wir Standardsensoren und kundenspezifische Sensorlösungen in den Bereichen Photonics, Pressure und Advanced Electronics für den stetig wachsenden Bedarf in Schlüsselanwendungen für die Zielmärkte Industrial, Medical und Mobility. Mit rund 1.000 Mitarbeitern sind wir in Deutschland mit sechs Standorten vertreten und besitzt weitere Standorte für Entwicklung, Produktion und Vertrieb in den USA, Kanada, China, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Dänemark sowie ein weltweites Netz an Partnern. Die First Sensor AG ist seit 1999 am Prime-Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.first- sensor.com.TE Connectivity, TE und die TE-Konnektivität (Logo), EVERY CONNECTION COUNTS, sind Warenzeichen. Andere Firmen- und/oder Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.DisclaimerDiese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der First Sensor AG (die "Gesellschaft") dar. Die endgültigen Bedingungen sowie weitere für das Angebot relevante Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage veröffentlicht, deren Veröffentlichung die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet hat. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen für das Angebot relevante Dokumente zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.Das öffentliche Übernahmeangebot ist nach Maßgabe des Rechts der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nach Maßgabe des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes, sowie bestimmter anwendbarer Vorschriften des Securities Exchange Acts der Vereinigten Staaten veröffentlicht worden. Darüber hinaus sind die Dokumente hinsichtlich des Übernahmeangebots auf www.sensor-offer.com veröffentlicht worden. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des öffentlichen Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und wird im Einklang mit diesem interpretiert.Soweit nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften zulässig, werden TE Connectivity Sensors Germany Holding AG und mit ihr verbundene Unternehmen oder Broker (handelnd als Vertreter für TE Connectivity Sensors Germany Holding AG oder gegebenenfalls mit ihr verbundene Unternehmen) möglicherweise während oder nach der Annahmefrist des öffentlichen Übernahmeangebots außerhalb des öffentlichen Übernahmeangebots direkt oder indirekt Aktien der Gesellschaft, die von dem öffentlichen Übernahmeangebot erfasst sind, oder andere Wertpapiere, die in Aktien der Gesellschaft wandelbar oder umtauschbar sind oder ein Recht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft verleihen, erwerben oder veranlassen zu erwerben. Solche Erwerbe oder jegliche Veranlassung zum Erwerb werden allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften und der Rule 14e-5 des US Securities Exchange Act, sofern anwendbar, entsprechen. Soweit gesetzlich erforderlich, werden Informationen über solche Käufe in Deutschland veröffentlicht. Soweit Informationen über derartige Erwerbe oder Veranlassungen zur Vornahme von Erwerben in Deutschland öffentlich bekannt gemacht werden, gelten solche Informationen auch als in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Darüber hinaus wird der Finanzberater der TE Connectivity Sensors Germany Holding AG im Rahmen des gewöhnlichen Handels Wertpapiere der Gesellschaft handeln, was Erwerbe oder Veranlassungen von Erwerben solcher Wertpapiere umfassen kann.US-Aktionäre bitten wir zu beachten, dass das öffentliche Übernahmeangebot Offenlegungs- und anderen Verfahrensvorschriften wie Bestimmungen hinsichtlich des Annahmezeitraums, der Abwicklung, Rücktrittsrechten, Verzicht auf Bedingungen und Zeitpunkten von Zahlungen unterliegt, die von den gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben für US-Angebote (US domestic tender offers) abweichen. Zudem kann der Erhalt von Geldleistungen eines US-Aktionärs im Zusammenhang mit einem öffentlichen Übernahmeangebot einen zu besteuernden Umsatz für Zwecke des Einkommenssteuerrechts der Vereinigten Staaten sowie anwendbarem Recht der jeweiligen Bundesstaaten und Gemeinden sowie ausländischen und sonstigen Steuerrechtsvorschriften darstellen. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird vor diesem Hintergrund dringend empfohlen, einen unabhängigen professionellen Berater bezüglich der steuerlichen Konsequenzen, die sich aus der Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots ergeben können, zu konsultieren. Weder die US-Wertpapier- und Börsenaufsicht (US Securities and Exchange Commission) noch die Aufsichtsbehörden der jeweiligen US-Bundesstaaten haben (a) das öffentliche Übernahmeangebot genehmigt oder (b) den Wert oder die Angemessenheit des beabsichtigten öffentlichen Übernahmeangebots bestätigt. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/337029/te_connectivity_ltd__logo.jpgPressekontakt:Media Relations: Minh TranTE Connectivity+41 79 2484217M.Tran@te.comInvestor Relations: Sujal ShahTE Connectivity+1 610-893-9690sujal.shah@te.comOriginal-Content von: TE Connectivity Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113872/4545163