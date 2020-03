Die Aktienkurse weltweit stürzen weiter. Sehen wir 8000 im DAX? Wo ist Halt, wo endet die Panik, Christoph Zwermann? In New York fallen Anleihen UND Aktien gemeinsam - Alarmsignal? Wo beruhigen sich die Märkte? DAX Richtung 8600/8000? Fragen an Christoph Zwermann von Zwermann Financial Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/