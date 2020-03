Die Talfahrt an den Märkten geht weiter - und das durchaus rasant. Am Donnerstag gibt der DAX bis zum Mittag über 6 Prozent ab und fällt damit um rund 640 Punkte. Damit war's das auch mit der fünfstelligen Punktezahl, rutscht der DAX nicht nur unter die Marke von 10.000 Punkten, sondern sogar bis auf 9.810 Punkte. Seit dem am 17. Februar aufgestellten Allzeithoch beträgt das Minus beim DAX nun bereits über 4.000 Punkte - zu groß sind die Ängste vor den Folgen des Coronavirus. Nun verhängen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...