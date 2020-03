Das schweizer Technologieunternehmen TE Connectivity hält nach der Übernahme nun 71,87 Prozent der Aktien an dem Sensorikunternehmen First Sensor AG. Durch den Zugewinn an Kompetenzen im Sensorbereich kann TE sein Produktportfolio um Anwendungen im Bereich optische Sensorik für Industrie, Lkw und Pkw ausbauen und expandiert weiter im Markt. First Sensor verfügt derzeit über sechs Standorte in Deutschland und weitere Standorte für Entwicklung, Produktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...