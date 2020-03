Super Mario wird in die Welt der LEGO Steine übertragen

- Neue Produktlinie LEGO Super Mario erscheint noch in 2020

Die LEGO Gruppe gibt heute ihre Partnerschaft mit Nintendo bekannt. Die beiden für Spiel-Innovationen stehenden Unternehmen interpretieren das LEGO Spiel im Rahmen ihrer Zusammenarbeit neu und lassen interaktive, physische Spielwelten entstehen, in denen auf einzigartige Weise mit dem populären Videospielhelden Super Mario interagiert werden kann. Noch in 2020 erscheint die neue Produktlinie LEGO Super Mario.

Mit der neuen LEGO Super Mario Produktlinie wird die Super Mario Welt wie nie zuvor erlebbar: Mario wird als interaktive LEGO Mario Figur aus LEGO Steinen in der physischen LEGO Welt greifbar. Analog zur beliebten Videospielreihe sammelt die LEGO Mario Figur Münzen ein in mit LEGO Steinen gebauten physischen Spiellevel. Teil des neuen Spielerlebnisses werden zudem immer neue Herausforderungen sowie aktiv gestaltete und selbst gebaute Level und Spielmöglichkeiten sein. Erste Hinweise, was kleine und große Fans von der im Laufe des Jahres 2020 erscheinenden Produktlinie erwarten können, gibt es in dem heute von der LEGO Gruppe und Nintendo distribuierten Video: https://youtu.be/Fq3hw4imZ3g.

"Wir sind absolut begeistert, Mario mithilfe unseres interaktiven, gemeinschaftlichen LEGO Spiels in die physische Welt zu bringen", sagt Julia Goldin, Chief Marketing Officer, EVP der LEGO Gruppe. "Unser neues Spieldesign wird Millionen Kindern ermöglichen, auf eine einzigartige Weise mit Mario zu interagieren und das Spiel mit ihrem Lieblingshelden selbst kreativ zu gestalten. Durch die nahtlose Integration neuester Digitaltechnologie ist LEGO Super Mario eine besonders interaktive und gemeinschaftliche Spielerfahrung."

"LEGO Produkte und wie sie Kindern dabei helfen, ihre Fantasie im Spiel zu entwickeln, mochte ich schon immer", ergänzt Takashi Tezuka, Vorstandsmitglied und Spieleentwickler bei Nintendo Co., Ltd. "Das neue Produkt, das wir gemeinsam mit der LEGO Gruppe entwickelt haben, kombiniert zwei verschiedene Arten des Spielens miteinander. Zum einen kann die Welt von Mario völlig frei erbaut und gestaltet werden, zum anderen kann mit Mario in genau dieser selbst kreierten Welt gespielt werden."

Über die LEGO Gruppe

Die LEGO Gruppe ist ein Familienunternehmen in Privatbesitz mit Firmensitz in Billund, Dänemark, und Hauptniederlassungen in Enfield, USA, London, UK, Shanghai, China, und Singapur. Das Unternehmen wurde im Jahr 1932 von Ole Kirk Kristiansen gegründet und ist heute, nicht zuletzt durch den weltberühmten LEGO Stein, einer der weltweit führenden Spielwarenhersteller. Getreu dem Leitsatz "Only the best is good enough" setzt sich das Unternehmen für die Entwicklung von Kindern ein und fördert und inspiriert die "Baumeister von morgen" durch kreatives Spielen und gleichzeitiges Lernen. LEGO Produkte werden auf der ganzen Welt verkauft und können online unter www.LEGO.com entdeckt werden. Weitere Informationen zur LEGO Gruppe, den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens und seinem sozialen Engagement unter http://www.LEGO.com/aboutus.

LEGO, das LEGOLogo und die Minifigur sind Marken der LEGOGruppe. 2020 The LEGO Group.

Über Nintendo

Als weltweit agierender Pionier in der interaktiven Unterhaltungsindustrie produziert und vermarktet Nintendo Co., Ltd., mit Hauptsitz in Kyoto, Japan, Hardware- und Software-Produkte für seine portablen Konsolen Nintendo Switch?und Nintendo 3DS. Seit 1983 das Nintendo Entertainment System eingeführt wurde, hat Nintendo zudem weltweit mehr als 4,7 Milliarden Spiele und mehr als 740 Millionen Stück Hardware verkauft, inkl. der Nintendo Switch, der Nintendo 3DS Systeme, sowie dem Game Boy, Game Boy Advance, der Nintendo DS Produktfamilie, Super NES, Nintendo 64, Nintendo GameCube, Wii?und der Wii U?Systeme. Nintendo hat darüber hinaus bekannte Kultfiguren wie Mario, Donkey Kong, Metroid, Zelda und Pokémon geschaffen. Nintendo of Europe mit Sitz in Frankfurt am Main wurde 1990 als hunderprozentige Tochtergesellschaft von Nintendo Co., Ltd. gegründet und ist verantwortlich für das Europageschäft. Weitere Informationen über Nintendo unter https://www.nintendo.com/.

