Lauf (pta025/12.03.2020/13:37) - Die Jost AG ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. So liegen die Erlöse im Rahmen der Planzahlen und auch die Auftragslage ist unverändert sehr gut. Dennoch sind Beeinträchtigungen aufgrund der Corona-Pandemie gerade im Projektgeschäft nicht auszuschließen. Vorstand und Aufsichtsrat haben diese Thematik in ihrer Sitzung vom 12.03.2020 intensiv diskutiert. Dem Prinzip der Vorsicht folgend, haben beide Seiten vereinbart, den bereits in der veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung (24.04.2020) gefassten Beschlussvorschlag dahingehend abzuändern, dass der Hauptversammlung der Verzicht auf die Ausschüttung einer Dividende zur Sicherung der hohen Solidität des Unternehmens vorgeschlagen werden soll.



Aussender: Jost AG Adresse: Nürnberger Straße 18, 91207 Lauf Land: Deutschland Ansprechpartner: Klaus Jost Tel.: +49 9123 179-120 E-Mail: k.jost@jost-ag.com Website: www.jost-ag.com



ISIN(s): DE0006216401 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin



