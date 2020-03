PRAG (dpa-AFX) - Das für Freitag geplante Gipfeltreffen von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) mit seinen Kollegen der Visegrad-Gruppe in Prag findet nicht in dieser Form statt. Stattdessen werde eine Videokonferenz abgehalten, sagte eine Sprecherin des tschechischen Außenministeriums am Donnerstag. Grund sei die Ausbreitung des Coronavirus. Thema der Gespräche sind unter anderem die bevorstehende EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands im zweiten Halbjahr 2020, Fragen der Migrationspolitik und die Handelsverhandlungen mit Großbritannien nach dem Brexit.



Der informellen Visegrad-Gruppe gehören neben Tschechien auch Polen, Ungarn und die Slowakei an. Die sogenannten V4 hatten sich zuletzt vor allem als Gegner einer Flüchtlingsumverteilung in Europa profiliert. Wegen der Coronavirus-Gefahr haben Polen und Tschechien alle Schulen geschlossen. Ungarn untersagte Einreisen aus dem besonders betroffenen Italien. Die Slowakei rief den Notstand aus./hei/DP/nas