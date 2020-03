Ort des Tages: Borealis Polyolefine GmbH. Borealis in Linz ist Teil der Borealis Gruppe, ein führender Anbieter innovativer Lösungen in den Bereichen Polyolefine, Basischemikalien und Pflanzennährstoffe. Die Konzernzentrale der Borealis Gruppe mit rund 200 Mitarbeitern befindet sich in Wien. Borealis in Linz besitzt und betreibt rund drei Viertel der Anlagen des Chemieparks und beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeiter. Am Standort sind die Melamin- und Pflanzennährstoffproduktion, das internationale Forschungs- und Entwicklungszentrum und die Business Support Bereiche beheimatet. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.03.)

