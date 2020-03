Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland soll es nach Aussage von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) vorerst weiter keine generellen Schulschließungen geben. "Derzeit sind flächendeckende Schulschließungen noch nicht angezeigt, aber es gilt, das täglich wieder neu zu bewerten", sagte Karliczek in einem Statement in Berlin. "Die für Schulen verantworlichen Länder in Deutschland denken angesichts der Corona-Epidemie jetzt intensiv darüber nach, wie in nächster Zukunft der Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann." Die Kultusministerkonferenz tage dazu.

"Die Situation in den einzelnen Ländern der EU wird unterschiedlich gehandhabt", berichtete die Bildungsministerin nach einer Videokonferenz mit ihren EU-Amtskolleginnen und -kollegen. In Deutschland sei man der Meinung, "je mehr Normalität wir aufrechterhalten können umso besser ist es". Karliczek gab "Folgeketten" zu bedenken. Wenn etwa Schulen geschlossen blieben und Kinder dann von Großeltern betreut würden, sei es genau das, was man nicht wolle. "Das ist eben nicht so eine einfache Frage, wir machen alles dicht, und dann ist das Problem gelöst." Man brauche Kriterien, die angemessene Entscheidungen vor Ort ermöglichten.

