Die EZB hat ihre mit Spannung erwartete Entscheidung bekannt gegeben. Neben zusätzlichen Wertpapierkäufen will die Notenbank kleinere und mittlere Unternehmen mit Krediten unterstützen. In einer ersten Reaktion geht der DAX auf Tauchstation, weil die Anleger offensichtlich mehr erwartet haben. Sie hatten auf ein "Was auch immer es erfordert!" gehofft.Die Entscheidungen im Einzelnen;- Einlagensatz: Der Einlagensatz, den Banken für überschüssiges Geld an die EZB zahlen müssen, bleibt bei minus 0,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...