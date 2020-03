Baden-Baden (ots) - Regelmäßige Updates über die Lage der Corona-Infektionen im Südwesten



Aufgrund der aktuellen Situation bietet der SWR den kostenlosen Newsletter "SWR Aktuell Corona-Update" an. Dieser erscheint je nach Nachrichtenlage zwei bis dreimal täglich - auch am Wochenende. Nutzerinnen und Nutzer erhalten neueste Informationen über die Entwicklungen der Epidemie im Südwesten automatisch und gebündelt per E-Mail. Zudem zeigt die interaktive Karte alle Infektionsfälle in den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Abonniert werden kann der Newsletter unter https://www.swr.de/swraktuell/SWR-Aktuell-Corona-Update,newsletter-anmeldung-swr-aktuell-corona-update-100.html



