Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Suning International meldete heute, die ersten 300.000 Atemschutzmasken und andere Gesundheitsprodukte, wie z. B. Schutzbekleidung und Desinfektionsmittel, zu spenden, um Italien im Kampf gegen den Coronavirus zu unterstützen. Dafür nutzt das Unternehmen seine weltweite Lieferkette.Der Virusausbruch in Italien zieht immer weitere Kreise. Der chinesische Staatsrat und Außenminister Wang Yi erklärte gemeinsam mit Italiens Außenminister Luigi Di Maio, dass die Freundschaft der beiden Nationen durch den Kampf gegen den sich schnell verbreitenden Virus an Tiefe gewinne. Um italienischen Unternehmen zu helfen, die Epidemie erfolgreich zu bewältigen, entschloss sich Suning International, sein globales Lieferkettensystem zu nutzen, um medizinische Bedarfsartikel für Italien zu kaufen."Wir hoffen, dass die Erfahrung Chinas mit der erfolgreichen Bekämpfung des Coronavirus helfen kann, die schnelle Verbreitung des Virus in Italien zu stoppen", erklärte Steven Zhang, Präsident von Suning International. "Gleichzeitig werden wir Italien weiterhin verstärkte Unterstützung im Kampf gegen diesen Notstand bieten."Um die Notlage in Italien zu verbessern, spendete Inter Milan, der zur Suning Group gehört, der Abteilung für Biomedizin und klinische Wissenschaft des L. Sacco-Hospitals in Mailand am 5. März bereits 100.000 Euro, um die Forschungsarbeiten dieser Einrichtung zu fördern. Darüber hinaus schloss sich Italien 2019 als erster G7-Staat der "Belt and Road"-Initiative an. Im Anschluss daran unterzeichnete Suning International strategische Vereinbarungen mit der ITA (Italian Trade Agency), um die kommerzielle und kulturelle Kommunikation zu vertiefen sowie die globale Markenkooperation zu verstärken.Original-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126294/4545342