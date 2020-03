Düsseldorf (ots) - Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour hat die 30-tägige Grenzschließung der USA für alle Europäer als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus als puren Populismus von US-Präsident Donald Trump kritisiert. Nouripour sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger" (Freitag): "Trump wird wahrscheinlich demnächst auch auf den Klimawandel mit Grenzschließungen reagieren." Es gebe in Großbritannien bisher mehr an Corona verstorbene Menschen als in Deutschland. Großbritannien ist aber von der Einreisesperre für Europäer in die USA ausgenommen. "Das zeigt, dass es nicht um die Epidemie geht, sondern um klassischen Populismus. Das ist angesichts der Risikolage schlicht zynisch." Nouripour plädierte dafür, Europa sollte "darauf gar nicht reagieren, sondern sich anders als Trump um die Eindämmung des Virus kümmern".



