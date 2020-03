Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Gronau (pts027/12.03.2020/14:10) - Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete Multi Asset Fonds (WKN A0Q6MD) mit Platz 2 zu den Top-Performern beim Wertzuwachs über 5 Jahre zählt.



Auszeichnung für die Heemann Vermögensverwaltung als TOP-Performer



Nach einer unabhängigen Analyse vom Reseach- und Beratungshaus MMD belegt die Heemann Vermögensverwaltung AG in dem aktuell von der Wirtschaftswoche veröffentlichten Ranking Platz 2 und ist damit erster Verfolger der Acatis Investment in Frankfurt.



Experten im Crashtest



Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager für hauseigene Fonds tätig, welche über Banken und Sparkassen erworben werden können.



Die Wirtschaftswoche hat die besten Vermögensverwalter getroffen, befragt und bewertet. Wie schützen Geldverwalter die Depots? Welche Aktien bieten Chancen? Den ausführlichen Artikel mit der Überschrift "Gurus im Crashtest" finden Sie in der Wirtschaftswoche 11/2020, als Download beim Research- und Beratungshaus MMD oder unter nachfolgendem Link: https://www.mmd.gmbh/media/2020-03-06_ww_mmd_vermoegensverwalter_2020_gurus_im_c rashtest.pdf



Nadine Heemann (Portfoliomanagerin): "Gerade in unsicheren Zeiten bewähren sich unsere Absicherungsgeschäfte, um Kursverluste im Aktienbestand zu begrenzen und langfristig überdurchschnittliche Erträge für die Anleger zu erzielen. Es kommt auf die Balance an, die Absicherungen einzusetzen, ohne mittel- bis langfristig die Ertragsaussichten zu schmälern."



Ernst Heemann (Senior Partner und Portfoliomanager): "Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung an den Kapitalmärkten und dem aktiven Fondsmanagement, welches auch temporäre Absicherungen gegen Kursverluste einbezieht, überzeugen wir dauerhaft in der langfristigen Wertentwicklung. So wird unser Multi Asset Fonds für seine Wertentwicklung von der Fondsplattform Morningstar sowohl in der 3-, 5- und 10- Jahres-Bewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Dass wir zum wiederholten Mal einen Spitzenplatz belegen, freut uns und spornt uns an zugleich. Noch mehr freuen wir uns über unsere hierdurch zufriedenen und langjährigen Kunden."



Über die Heemann Vermögensverwaltung AG Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der Wirtschaftswoche (Ausgabe 10/2019) wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Beste Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet.



Hinweis zur Beachtung Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot, einen Rat noch eine Empfehlung oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Information von getätigten oder möglichen noch zu tätigenden Aktivitäten. Die Informationen oder Aussagen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Angaben zu Zinssätzen, Kursen, Preisen oder anderen Informationen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung und enthalten keine Aussagen über zukünftige Preise, Gewinne, Verluste oder Entwicklungen. Die Pressemeldung wird mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch können wir für Fehlerhaftigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte trotz sorgfältigster Kontrolle keine Gewähr übernehmen.



Pressekontakt: Heemann Vermögensverwaltung AG Bösingbachstiege 4 48599 Gronau E-Mail: presse@heemann.org Tel.: 07263 - 408269 Web: http://www.heemann.org



(Ende)



Aussender: Heemann Vermögensverwaltung AG Ansprechpartner: Gerhard Mayer Tel.: +49 7263 408 269 E-Mail: gerhard.mayer@heemann.org Website: www.heemann.org



Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200312027



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.com - Die inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext, für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter info@pressetext.com oder Tel. +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 12, 2020 09:10 ET (13:10 GMT)