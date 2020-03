EANS-Adhoc: Flughafen Wien AG / Coronavirus-Reisebeschränkungen und damit einhergehende massive Reduktion des Flugangebots am Flughafen Wien belasten Umsatz und Jahresergebnis 2020 schwerVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MARGewinnprognose/Ad hoc Meldung/Gewinnwarnung 12.03.2020Wien-Flughafen - Ad hoc Meldung / Gewinnwarnung der Flughafen Wien AG:Coronavirus-Reisebeschränkungen und damit einhergehende massive Reduktionen des Flugangebots am Flughafen Wien belasten Umsatz und Jahresergebnis schwerBisherige Guidance kann definitiv nicht erreicht werden, neue Prognose aufgrund der Unsicherheit für die weitere Entwicklung aktuell nicht möglichNotmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs und Senkung der Kosten werden umgesetztWien, Österreich, 12. März 2020 - Im Zuge der aktuellen Coronavirus-Krise und der damit verbundenen massiven Einschränkungen des Flugverkehrs hat der Vorstand der Emittentin folgendes festgestellt:Angesichts der massiven Reduktion des Flugangebots am Flughafen Wien durch die am Standort operierenden Airlines können Umsatz- und Ergebnisprognose der Flughafen Wien AG für das Geschäftsjahr 2020 nicht erreicht werden. Eine neue Prognose kann auf Basis der unsicheren Entwicklung der nächsten Monate nicht gegeben werden.Notmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs und Senkung der Kosten werden umgesetzt. Dazu zählen die Vorbereitung von Kurzarbeit und weiterführende Maßnahmen zur nachhaltigen Senkung von Ausgaben.Aussender: Flughafen Wien Aktiengesellschaft 1300 Wien-Flughafen, Wien ÖsterreichRückfragehinweis: Rückfragehinweis: Konzernkommunikation Flughafen Wien AGPressestelle Peter Kleemann, Unternehmenssprecher Tel.: (+43-1-) 7007-23000 E-Mail: p.kleemann@viennaairport.com Website: www.viennaairport.comInvestor Relations Christian Schmidt Tel.: (+43-1-) 7007-23126 E-Mail: christian.schmidt@viennaairport.comEnde der Mitteilung euro adhocEmittent: Flughafen Wien AG Postfach 1 A-1300 Wien-Flughafen Telefon: +43 1 7007 - 23126 FAX: +43 1 7007 - 23806 Email: investor-relations@viennaairport.com WWW: http://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations ISIN: AT00000VIE62 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch