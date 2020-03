In Stuttgart handeln die Anleger am Donnerstag insbesondere einen Call-Optionsschein auf RWE (WKN MC6EH3). Dabei sind in der Mehrheit Käufer aktiv. Am Morgen wurde bekannt, dass RWE sein Ergebnisziel im vergangenen Jahr deutlich übertroffen hatte und eine höhere Dividende in Aussicht stellt. So konnte RWE das bereinigte Nettoergebnis gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln. Waren gestern bei den Stuttgarter Anlegern noch Calls auf den Dow Jones gefragt, zeigt sich heute ein gegensätzliches Bild: ...

