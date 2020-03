Die DWH Deutsche Werte Holding muss offenbar die Wiener Börse verlassen. Die Wiener Privatbank habe der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie den Antrag auf Einbeziehung der Aktien der DWH Deutsche Werte Holding AG in den direct market plus der Wiener Börse zurückziehen werde, teilt DWH mit. Dies führe gemäß den "Bedingungen für den Betrieb des Vienna MTF" voraussichtlich zu einem Beschluss der Wiener Börse, die Einbeziehung der Aktien der DWH Deutsche Werte Holding AG in den direct market plus zu widerrufen, d. h. zu einem Delisting der Aktien am 27.03.2020. Die Wiener Privatbank SE begründet diesen Schritt ausschließlich mit den "Ermittlungen der deutschen Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem Verdacht des ...

