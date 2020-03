Auch 2019 erhöhten sich nach Angaben des Verbands der Umsatz, Absatz und die Mitarbeiterzahlen der deutschen Speicherunternehmen erhöht. Bis Ende vergangenen Jahres waren bereits 182.000 Photovoltaik-Heimspeichern in privaten Haushalten installiert. Auch die Zahl der Gewerbe- und Industriespeicher steigt stetig, wogegen derzeit kaum neu Netzspeicher aufgrund der sinkenden Erlöse für Regelenergie geplant werden.Eigentlich wollte der Bundesverband Energiespeicher (BVES) seine Branchenzahlen wie in der Vergangenheit auf der Energy Storage Europe in Düsseldorf präsentieren. Doch nach der Absage der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...