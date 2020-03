DGAP-News: pro communo AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung pro communo AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 21.04.2020 in Irschenberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-03-12 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Irschenberg Einladung zur Hauptversammlung der pro communo AG Dienstag 21.04.2020 um 20.00 Uhr Trachtenheim Irschenberg Am Sportplatz 3 83737 Irschenberg *Tagesordnung* 1. *Eröffnung und Begrüßung* 2. *Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2019* 3. *Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019* 4. *Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und Verwendung des Bilanzgewinns 2019* 5. *Entlastung des Vorstands* 6. *Entlastung des Aufsichtsrats* 7. *Verschiedenes, Wünsche, Anträge* _Klaus Schiller_ _Josef Huber_ _Vorstand_ _Aufsichtsratsvorsitzender_ 2020-03-12 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: pro communo AG Salzhub 10 83737 Irschenberg Deutschland Telefon: +49 8062 7289422 Fax: +49 8062 7289430 E-Mail: corinna.disch@procommuno.de Internet: http://www.procommuno.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 995929 2020-03-12

