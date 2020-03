Dow Jones - Die Gewinne seit 2018 sind futsch!

Bastian Galuschka,

Normalerweise liegt der Fokus in den Blogbeiträgen für die US-Indizes auf der charttechnischen Analyse. Dass diese angesichts der Marktverwerfungen aber zusehends in den Hintergrund rückt, ist auch klar. Wenn es um reine Liquidierungswellen geht, spielen charttechnische Supports oftmals keine Rolle mehr. Ohne große Gegenbewegungen reiht sich ein Ausverkaufsschub an den nächsten. Der Dow Jones Industrial Average hat mit den heutigen Kursverlusten sämtliche Gewinne seit dem Tief 2018 ausradiert.

Genau dieses Tief bei 21.712 Punkten war ein wichtiges Ziel im langfristigen Kontext, nachdem der Index es nicht geschafft hatte, die Unterstützungszone zwischen 24.713 und 24.680 Punkten zu halten. Im Idealfall für die Käufer kommt es hier im Wochenverlauf, konservativer ausgedrückt im Monatsverlauf, zu einer Umkehr. Erholungen in Richtung der neuen Abrisskante bei 23.360 Punkten könnten nochmals Short-Einstiegschancen bieten. Darüber dient dagegen nun vorrangig der Bereich um 24.700 Punkte als Hürde.

Auf der Unterseite gehen unter 21.712 Punkten im Big Picture zusehends die Lichter aus. Erst wieder um 18.000 Punkte lassen sich Unterstützungen aus den Jahren 2015 und 2016 herleiten.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.11.2019 - 12.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2015 - 12.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

