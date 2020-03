Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Grünwald (pta029/12.03.2020/15:27) - Die Pacifico Renewables Yield AG (die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2YN371, Börse Düsseldorf: PRY) hat heute mit verschiedenen Gesellschaften der abakus-Gruppe sowie einer Privatperson einen Kaufvertrag zum Erwerb von acht bereits in Betrieb befindlichen Photovoltaikanlagen in Deutschland mit einer Leistung von 21,2 MW unterzeichnet. Die Parks profitieren im Durchschnitt noch 11,8 Jahre von EEG Vergütungssätzen in Höhe von EUR 211 bis EUR 462 pro MWh. Die Pacifico Renewables Yield AG erwartet von dem Photovoltaikportfolio, welches vollständig in den Besitz der Gesellschaft übergehen wird, Umsatzerlöse von rund EUR 5,1 Millionen für 2020. Der Unternehmenswert des Portfolios einschließlich der Übernahme langfristiger Projektfinanzierungen beläuft sich auf EUR 36,8 Millionen. Mit dieser Transaktion wird das Portfolio der Pacifico Renewables Yield AG um 35% auf 81,0 MW ausgebaut. Der Vollzug steht noch unter marktüblichen aufschiebenden Bedingungen und wird, mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2019, für Anfang Mai 2020 erwartet.



Investor-Relations- und Medienanfragen info@pacifico-renewables.com



Rechtlicher Hinweis



Aussender: Pacifico Renewables Yield AG Adresse: Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald Land: Deutschland Ansprechpartner: Paul Langemeyer E-Mail: info@pacifico-renewables.com Website: www.pacifico-renewables.com



ISIN(s): DE000A2YN371 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



