BERLIN (Dow Jones)--CSU-Chef Markus Söder hat deutlich mehr Ernsthaftigkeit bei der Bewältigung der Coronavirus-Krise eingefordert. Man müsse sich "mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzen, und zwar ernsthafter als bisher und klarer in der Entscheidung", sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz im Anschluss an die Beratung der Länder in Berlin. Es sei notwendig, "Führung und Haltung zu zeigen", damit die Bevölkerung sich auf mögliche anstehende Maßnahmen einstellen könne.

Die Länderchefs hätten verabredet, sich bei der Krisenplanung besser zu koordinieren, so Söder. Es brauche mehr Schutz für die ältere Bevölkerung und eine Optimierung der Materialversorgung. Gleichzeitig müsse es ihnen vorbehalten bleiben, Entscheidungen aufgrund ihrer jeweiligen Situation zu treffen. Bayern sei mit der Nähe zu Österreich und Italien stärker betroffen. Söder schloss für sein Bundesland auch nicht aus, dass es Schulschließungen geben könne. Sollten auch Kitas geschlossen werden, müsse über eine Notfallbetreuung etwa für medizinisches Personal nachgedacht werden.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bekräftigte, dass eine gute Koordinierung wichtig sei. In Stadtstaaten stelle sich die Situation teils anders dar als in Flächenländern.

Kritik hatte es zuvor am zögerlichen Handeln einzelner Bundesländer wie etwa Berlin gegeben. Die Bundesregierung kann aufgrund der föderalen Struktur Deutschlands nur Empfehlungen geben, während Länder und örtliche Behörden selbst Anweisungen für mögliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens geben müssen. Die Bekämpfung der Corona-Pandemie ist auch Thema beim anschließenden Treffen der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

