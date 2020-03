FRANKFURT (Dow Jones)--Belastet vom schwachen Automarkt und einer Milliardenrückstellung hat BMW das zweite Jahr in Folge einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Obwohl sowohl die Autoverkäufe als auch der Umsatz stiegen, sackte das Ergebnis vor Steuern um über ein Viertel ab. BMW will nun erneut die Ausschüttung an die Aktionäre kürzen, auf 2,52 Euro je Vorzugsaktie nach 3,52 Euro im Vorjahr.

Der Umsatz stieg vergangenes Jahr laut Mitteilung um 7,6 Prozent auf 104,21 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (EBIT) verringerte sich um 17 Prozent auf 7,411 Milliarden Euro. Im Autogeschäft verdiente BMW 4,5 Milliarden Euro, ein Einbruch um 27 Prozent. Die operative Marge sackte entsprechend auf 4,9 von 7,2 Prozent im Vorjahr spürbar ab. Damit lag BMW, wie bereits in Aussicht gestellt, deutlich unter dem eigenen Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent.

Grund für den Gewinnrückgang ist neben hohen Aufwendungen für Elektromobilität und dem flauen Automarkt auch eine Milliardenrückstellung für eine mögliche EU-Kartellstrafe.

Weitere Details zum abgelaufenen Jahr und den Ausblick wird der Münchener Konzern kommende Woche Mittwoch während der Bilanzpressekonferenz nennen.

March 12, 2020

