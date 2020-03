(NEU, Aussage von CFO zu Kurs, aktuelle Kursentwicklung)

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE sieht sich trotz starker Wertpapierverluste durch die Ausbreitung des Covid-19-Virus bislang nicht betroffen. Es gebe "keine besonderen Effekte, die die Corona-Krise auf unsere Aktie im Spezifischen haben sollte", sagte Finanzvorstand Markus Krebber anlässlich der Bilanzpressekonferenz. Bei Unternehmen, die sich gut entwickelten, sei in "Krisensituationen" eben "auch der Rückgang stärker".

Trotz guter Zahlen und deutlicher Gewinnzuwächse war die Aktie des DAX-Konzerns am Donnerstag nach Börsenstart zeitweilig um mehr als 10 Prozent bis auf 24,00 Euro gefallen, eher sie sich vorübergehend wieder in Richtung 26 Euro erholte. Die Aktie liege ungefähr wieder auf jenem Wert, den sie zu Jahresbeginn erreicht hatte, sagte der RWE-Finanzchef. Er verwies auf die Kursverluste des DAX von teils 25 bis 30 Prozent im gleichen Zeitraum. "Aus der Perspektive ist die Entwicklung eigentlich positiv", so Krebber.

Aktuell notiert das Papier um 14,5 Prozent unter Vortag bei 23,74 Euro.

Auch angesichts der von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisesperre für Europäer erwartet der Konzern für das US-Geschäft "keine direkten Verluste". Bauprojekte könnten von den Kollegen vor Ort durchgeführt werden. Allerdings gebe es in Lieferketten Abhängigkeiten, etwa bei Turbinenzulieferern. "Wenn sich Einschränkungen längerfristig auswirken, dann könnte das größere Effekte haben", so Krebber.

Konzernchef Rolf Martin Schmitz erklärte, RWE sei insgesamt angesichts der Pandemie "gut darauf eingestellt, weiter voll arbeitsfähig zu bleiben". Die Stromversorgung könne weiter sichergestellt werden. "Wir haben für solche Szenarien seit Jahren die Pläne. Das ist nichts, was jetzt überraschend kommt", so Schmitz. Für seine Mitarbeiter hat das Unternehmen bereits mehrere Dienstreiseverbote verhängt.

RWE geht bislang auch weiter davon aus, die Hauptversammlung am 28. April in Essen durchzuführen. Die Entscheidung über eine mögliche Absage werde erst getroffen, "wenn es notwendig ist", sagte der CEO.

