Die weiter andauernden Produktionsprobleme beim neuen Golf 8 führen bei Volkswagen zu heftigem Unmut im Betriebsrat und in Teilen der Belegschaft. Von den mehr als 100.000 geplanten Einheiten des wichtigsten Modells seien während des Anlaufs im vergangenen Jahr gerade einmal knapp 8.400 Stück im Stammwerk Wolfsburg fertiggestellt worden. Diese Zahlen nennt die Mitarbeitervertretung in der am Donnerstag veröffentlichten Ausgabe der internen Zeitung "Mitbestimmen". Hauptgrund seien die Störungen bei ...

