Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wels, Mattighofen (pta038/12.03.2020/17:35) - Zweiwöchiger Betriebsurlaub von 30. März bis 10. April - Verfügbarkeit der Modellpalette im weltweiten Händlernetz gesichert - Ausblick (Guidance) für 2020 aufgehoben



Die PIERER Mobility-Gruppe reagiert auf die aktuell herrschende Ausnahmesituation. Ab 30. März wird Europas größter Motorradbauer in Mattighofen mit einer Betriebs- und Produktionsunterbrechung bis 10. April auf die aktuelle Situation reagieren.



Ausgelöst wird diese Maßnahme durch eine mögliche bevorstehende Unterbrechung der Zulieferkette aus Norditalien. In dieser, vom Corona Virus stark betroffenen Region, sind viele Zulieferbetriebe angesiedelt. Durch diese Maßnahme vermeidet KTM eine mögliche unkontrollierte Betriebsunterbrechung und zieht zur nachhaltigen Stabilisierung der Lieferkette Teile des Betriebsurlaubes aus dem Sommer vor. Von diesen Maßnahmen nicht betroffen sind der weltweite Vertrieb sowie die Ersatzteilversorgung.



Die Verfügbarkeit sämtlicher Modelle ist für den bevorstehenden Saisonstart im weltweiten Händlernetz gesichert.



Die aktuelle Entwicklung der Corona Krise erfordert eine tägliche Neueinschätzung der Situation. Die veröffentliche Guidance für das Geschäftsjahr 2020 wird damit aufgehoben.



Über die Gruppe Die PIERER Mobility-Gruppe ist Europas führender "Powered Two-Wheeler"-Hersteller (PTW). Mit ihren weltweit bekannten Motorrad-Marken KTM, HUSQVARNA und GASGAS zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern. Sämtliche Antriebstechnologien - vom Verbrennungs- bis Elektromotor - werden in Serie produziert und kommen zum Einsatz. Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder im Niedrigvoltbereich (48 Volt) hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner Bajaj die Voraussetzungen eine global führende Rolle einzunehmen. Durch unsere Innovationsstärke sehen wir uns als Technologieführer im Zweirad-Sektor in Europa. Die strategische Partnerschaft mit Bajaj, Indiens zweitgrößter Motorrad-Hersteller, festigt die Wettbewerbsfähigkeit in den globalen Märkten.



Aussender: PIERER Mobility AG Adresse: Edisonstraße 1, 4600 Wels Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Michaela Friepeß Tel.: +43 7242 69402 E-Mail: ir@pierermobility.com Website: www.pierermobility.com



ISIN(s): AT0000500913 (Anleihe), AT0000A0WQ66 (Anleihe), AT0000A1MBL8 (Anleihe), AT0000KTMI02 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Frankfurt (General Standard)



