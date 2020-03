London (www.anleihencheck.de) - Paul Diggle, Senior Economist bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert die heutige EZB Rats-Sitzung wie folgt:Unser EZB-Urteil: zwei Treffer und ein Fehlschuss, so die Experten von Aberdeen Standard Investments. Die Treffer seien die QE-Erhöhung und das neue TLTRO-III-Programm, die eindeutig begrüßt würden und dazu beitragen sollten, die Liquidität in der Wirtschaft zu erhalten. Der Zinssatz von -0,75% für die TLTRO-Darlehen an die Banken sei eine wichtige Neuerung, denn es sei das erste Mal, dass die Zentralbank den Banken Kredite zu einem Zinssatz unterhalb ihres Leitzinses gewähre - in gewisser Weise sei es eine gezielte Zinssenkung. Aber der Fehlschuss sei die fehlende Senkung des Einlagenzinssatzes, was die Markterwartungen enttäusche und signalisiere, dass sogar die EZB selbst glaube, dass sie am Ende des Weges sei, wenn es um Zinssenkungen gehe. (12.03.2020/alc/a/a) ...

