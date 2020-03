FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Donnerstag einen erneuten Crash erlebt, nachdem die geldpolitische Entscheidung der EZB enttäuschte. Das Lockerungspaket fiel weniger großzügig aus als allgemein erwartet. Überraschenderweise wurde der Einlagesatz bei minus 0,50 Prozent bestätigt. Daneben kündigte die EZB an, bis Ende des Jahres zusätzliche Wertpapiere für 120 Milliarden Euro zu kaufen. Dieser Betrag dürfte für einige Anleger enttäuschend gering sein. Daneben hat die EZB wie erwartet weitere Langfristtender angekündigt.

"Offenbar will die EZB signalisieren, dass der Spielball in Brüssel liegt", so ein Händler. Dieser Eindruck wurde noch durch Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde verstärkt. Lagarde sprach von einem großen Schock für die Weltwirtschaft und appellierte erneut an die Regierungen, dass eine abgestimmte fiskalische Reaktion nötig sei. Der DAX verlor 12,2 Prozent auf 9.161 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 12,4 Prozent auf 2.545 nach unten.

Berenberg sprach von einem insgesamt vernünftigen EZB-Paket, auch wenn dieses kein Rezessions-Circuit-Breaker sei. Allerdings könne das Paket in Kombination mit weiteren Schritten durch die Bankenaufsicht bzw durch Unterstützung durch die Fiskalpolitik Zweitrundeneffekte begrenzen. Nach dem Paket sei es noch unwahrscheinlicher als zuvor, dass sich die Wirtschaftskrise in eine Finanzkrise ausweite.

Verschärft wurden die Ängste vor dem Coronavirus und dessen Folgen noch dadurch, dass die Weltgesundheitsbehörde nun offiziell von einer Pandemie spricht und Land für Land immer weitere Maßnahmen beschlossen werden, die das öffentliche und private Leben einschränken und damit auch die wirtschaftliche Aktivität.

USA macht die Grenzen für Einreisende aus Europa dicht

Die USA wollen ihr Land ab Freitag für Einreisende aus dem Schengenraum in Europa abriegeln. Die Maßnahmen seien nötig, um "die Gesundheit und das Wohlergehen" der US-Bürger zu schützen, sagte US-Präsident Trump. Er wirft der EU vor, nicht ausreichend auf die Ausbreitung des Erregers reagiert zu haben. Sie habe es versäumt, nach Ausbruch des Virus ein allgemeines Einreiseverbot für Reisende aus China zu verhängen.

Eine Welle drastischer Prognosesenkungen von Wirtschaftsinstituten und Verbänden drückte auf die Kurse der Hersteller von Investitionsgütern. Im MDAX verloren Kion 13 Prozent, Gea 13,8 Prozent oder Thyssenkrupp 18,3 Prozent. VW gaben um 15,2 Prozent, Daimler um 18,9 Prozent oder Conti um 17,5 Prozent nach. BMW verloren trotz guter Geschäftszahlen 13 Prozent.

Bei den Prognosen für 2020 geht der Chemieverband VCI nun von einem 1,5-prozentigen Rückgang aus und die Maschinenbauer (VDMA) rechnen mit einem Produktionsminus von 5 Prozent. Das Institut IfW sagt eine Schrumpfung das deutschen BIP im ersten Quartal um 0,4 Prozent voraus. BASF gaben 11,8 Prozent nach.

Der Bankensektor verlor 14,3 Prozent. Von der europäischen Bankenaufsicht beschlossene Lockerungen stützten nicht, da in dieser Form erwartet. So wird der EU-weite Stresstest auf 2021 verschoben. Daneben hat die EBA temporäre Lockerungen der Kapitalanforderungen angekündigt und will insgesamt bestehende Regulierungen flexibel auslegen. Deutsche Bank brachen um 18,4 Prozent ein.

US-Einreiseverbot aus Europa drückt auf Flugsektor

Das US-Einreiseverbot führte zu massiven Kursverlusten bei Aktien aus dem Reisesektor und verwandten Branchen. Vor allem Lufthansa wird von Analysten als Leidtragende gesehen, die Aktie brach um 14 Prozent ein. Aber auch IAG fielen um 15,8 Prozent, obwohl Großbritannien davon ausgenommen ist. "Der Markt geht einfach von einem Passagierzusammenbruch aus", meinte ein Händler. Dies hätten auch aktuelle Verkehrszahlen von Fraport gezeigt. Air France brachen um 12,7 Prozent ein, Fraport um 11,9 Prozent.

TUI sackten um 18,5 Prozent ab. Carnival brachen um 17,7 Prozent an der Londoner Börse ein. Die zu Carnival gehörende US-Kreuzfahrtreederei Princess Cruises hat angekündigt, den Betrieb der 18 Kreuzfahrtschiffe für 60 Tage einzustellen.

Kursverluste von 13,4 bzw 14 Prozent erlebten Adidas und Puma. Hier belasteten die andauernden Absagen von Sportveranstaltungen. In den USA ist der Spielbetrieb der Basketballliga NBA unterbrochen worden. In die Szenarien für die Unternehmen gehen mittlerweile auch potenzielle Absagen der Fußball-Europameisterschaft oder der Olympischen Spiele in Tokio ein.

Borussia Dortmund brachen um 16,3 Prozent ein. Nach dem 0:2 am Mittwochabend in Paris vor leeren Publikumsrängen ist der Club aus der lukrativen Champions-League ausgeschieden.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 2.545,23 -360,33 -12,4% -32,0% . Stoxx-50 2.461,35 -300,03 -10,9% -27,7% . Stoxx-600 294,93 -38,24 -11,5% -29,1% Frankfurt XETRA-DAX 9.161,13 -1277,55 -12,2% -30,9% London FTSE-100 London 5.237,48 -639,04 -10,9% -22,1% Paris CAC-40 Paris 4.044,26 -565,98 -12,3% -32,4% Amsterdam AEX Amsterdam 432,10 -52,05 -10,8% -28,5% Athen ATHEX-20 Athen 1.344,38 -184,72 -12,1% -41,5% Brüssel BEL-20 Bruessel 2.701,00 -447,40 -14,2% -31,7% Budapest BUX Budapest 32.317,89 -4218,35 -11,5% -29,9% Helsinki OMXH-25 Helsinki 3.149,34 -354,91 -10,1% -25,4% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 113.773,66 -8256,16 -6,8% -18,1% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 971,51 -79,03 -7,5% -14,5% Lissabon PSI 20 Lissabon 4.217,44 -411,52 -9,8% -27,0% Madrid IBEX-35 Madrid 6.390,90 -1045,50 -14,1% -33,1% Mailand FTSE-MIB Mailand 14.894,44 -3034,20 -16,9% -23,7% Moskau RTS Moskau 966,40 -119,78 -11,0% -37,6% Oslo OBX Oslo 586,22 -54,34 -8,5% -30,5% Prag PX Prag 815,74 -69,36 -7,8% -26,9% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.352,13 -159,83 -10,6% -23,7% Warschau WIG-20 Warschau 1.305,73 -199,91 -13,3% -39,3% Wien ATX Wien 1.991,22 -314,73 -13,6% -26,8% Zürich SMI Zuerich 8.270,44 -882,06 -9,6% -22,1% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2020 13:19 ET (17:19 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.