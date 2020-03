Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, einer von drei Kandidaten für den Parteivorsitz, hat nach der Absage des für den 25. April geplanten Sonderparteitags wegen der Coronavirus-Epidemie eine rasche Klärung der Führungsfrage durch ein Mitgliedervotum gefordert.

"Mein Vorschlag ist, dass wir trotz der folgerichtigen Absage des Parteitags jetzt schnell entscheiden sollten, damit es keine Hängepartie in der Führungsfrage der CDU über einen ungewiss langen Zeitraum gibt", sagte er der Bild-Zeitung. "Deshalb sollten wir die Frage des Vorsitzes in die Hände der Mitglieder geben." Röttgen sieht in diesem Verfahren den Angaben zufolge vor allem einen "demokratischen Weg", um die Union neu aufzustellen.

"Ich bin ganz sicher, dass die Mitglieder uns drei Kandidaten für den Vorsitz kennen", sagte er. "Sie können das entscheiden." Die nach der Satzung mögliche Mitgliederbefragung sei ein guter und demokratischer Weg, die Führungsfrage zu klären. Außerdem sollten sich die drei Kandidaten - Röttgen, Armin Laschet und Friedrich Merz - verpflichten, das Ergebnis als verbindlich anzusehen. "Sollte es keine absolute Mehrheit im ersten Wahlgang geben, kann man auch auf diesem Wege eine finale Abstimmung nachschieben", erklärte Röttgen.

Die scheidende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte am Donnerstag angekündigt, dass der Parteitag auf unbestimmte Zeit verschoben werden soll. Der Bundesvorstand beschloss die Verschiebung nach Angaben aus dem Konrad-Adenauer-Haus bei einer kurzfristig angesetzten Telefonschalte am frühen Donnerstagnachmittag. Das Gremium sei einhellig der Meinung gewesen, "dass der Parteitag stattfinden soll", aber erst, wenn die Lage es zulasse. Alle drei Kandidaten hätten bei Gesprächen mit Kramp-Karrenbauer im Vorfeld die Verschiebung des Parteitags unterstützt.

(Mitarbeit: Andrea Thomas)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2020 13:24 ET (17:24 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.