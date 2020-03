DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

EZB hält Leitzinsen stabil und erhöht Nettoanleihekäufe

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) lockert in Erwartung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie die Geldpolitik, ohne jedoch die Zinsen zu senken. Nach Mitteilung der EZB bleibt der Satz für Überschusseinlagen von Banken bei minus 0,50 Prozent, gleiches gilt für den Hauptrefinanzierungssatz und den Spitzenrefinanzierungssatz, die bei 0,00 und 0,25 Prozent liegen. Darüber hinaus kündigte der EZB-Rat zusätzliche Anleihekäufe, zusätzliche Refinanzierungsgeschäfte und großzügigere Bedingungen für die dritte Serie langfristiger Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO3) an.

Lagarde: Entscheidung für stabile EZB-Zinsen fiel einstimmig

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde einstimmig dafür votiert, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Lagarde sagte in der Pressekonferenz zur Erläuterung der jüngsten geldpolitischen Beschlüsse, der EZB-Rat sei einig gewesen, alle verfügbaren Instrumente zu nutzen. Zur Dämpfung der "Marktempfindlichkeiten" dienten die erhöhten Nettoanleihekäufe.

Lagarde: EZB nicht für Schließung von Spreads zuständig

EZB-Präsidentin Christine Lagarde lehnt gezielte Ankäufe von Staatsanleihen einzelner Länder zumindest im gegenwärtigen Umfeld ab. Auf die Frage, ob der Rat eine Aktivierung von Outright Monetary Transactions (OMT) erwogen habe, sagte Lagarde: "Wir sind nicht hier, um Renditeabstände (Spreads) zu schließen."

Weidmann nennt EZB-Beschlüsse "entschlossen"

EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat Zustimmung zu den Beschlüssen des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) signalisiert. "Angesichts der zunehmenden Unsicherheit und des kurzfristig deutlich schlechteren Ausblicks hat die Notenbank entschlossen gehandelt", heißt es in einer von der Bundesbank verbreiteten Erklärung. An erster Stelle sei bei der Bekämpfung der Ursachen und unmittelbaren Folgen der Coronavirus-Epidemie aber die Gesundheits- und Fiskalpolitik gefordert.

BVR: Kluge Entscheidung der EZB

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hat das Maßnahmenpaket der EZB zur Sicherung der Unternehmensfinanzierung als "wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Coronakrise" gelobt. "Die EZB erhöht die Liquidität zielgerichtet und unterstützt so die Kreditvergabe an Unternehmen", sagte BVR-Präsidentin Marija Kolak. "Das ist eine gute Nachricht, insbesondere für Unternehmen, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind."

DSGV: Geldpolitische Maßnahmen helfen aktuell nur am Rande

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) hat sich kritisch zu den Möglichkeiten der Geldpolitik gezeigt, die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie einzudämmen. DSGV-Präsident Helmut Schleweis lobte zwar, dass die EZB nicht einfach die Zinsen senke, sondern dass "schonend" mit den Marktteilnehmern und dem für die Transmission wichtigen Bankensektor umgegangen werde. "Wir sollten uns aber davor hüten, zu glauben, dass die Geldpolitik in der aktuellen Lage viel bewirken kann", warnte der DSGV-Präsident. "Geldpolitische Maßnahmen helfen in der aktuellen Situation nur am Rande".

EZB-Bankenaufsicht erleichtert Kapitalanforderungen für Banken

Die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank(EZB) gesteht den Banken in der Corona-Krise Erleichterungen zu. Wie die EZB mitteilte, wird sie den Banken erlauben, bestimmte Kapitalanforderungen temporär zu unterschreiten. Die EZB wolle sicherstellen, dass die von ihr direkt überwachten Banken ihre Rolle der Finanzierung der Realwirtschaft weiterhin ausfüllen können.

Eba verschiebt EU-Bankenstresstest

Die europäischen Bankenaufseher reagieren auf die Folgen der Corona-Krise: Die Europäische Bankenaufsicht (Eba) kündigte an, den für dieses Jahr geplanten EU-weiten Bankenstresstest auf 2021 zu verschieben. Dies werde es den Banken erlauben, sich auf ihre Geschäfte zu konzentrieren und Kontinuität zu gewährleisten.

Nächste Post-Brexit-Verhandlungsrunde wegen Corona abgesagt

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus haben die EU und Großbritannien ihre nächste Verhandlungsrunde über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit abgesagt. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Verhandlungskreisen erfuhr, findet das ab nächstem Mittwoch in London geplante Treffen nicht statt. Vergangene Woche hatte die bisher einzige Verhandlungsrunde stattgefunden, nach der beide Seiten große Differenzen festgestellt hatten.

Berliner Landgericht hält Mietendeckel für verfassungswidrig

Das Berliner Landgericht hält den für die Hauptstadt beschlossenen sogenannten Mietendeckel für verfassungswidrig. Dem Land Berlin fehle die Gesetzgebungskompetenz, teilte das Kammergericht am Donnerstag zur Begründung mit. Die 67. Zivilkammer beschloss daher, dem Bundesverfassungsgericht die Frage zur Entscheidung vorzulegen.

Bundesarbeitsminister Heil arbeitet wegen Kontakt zu Corona-Fall zu Hause

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bleibt wegen des Kontakts mit einem Corona-Fall derzeit seinem Arbeitsplatz in Berlin fern. Er habe "in der vergangenen Woche Kontakt zu einer vom Coronavirus infizierten Person" gehabt, erklärte eine Sprecherin Heils am Donnerstag. Heil wurde demnach auf das Virus getestet, das Ergebnis steht noch aus.

Klöckner beruhigt: "Keine Versorgungsengpässe durch das Coronavirus"

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) sieht keine Gefahr durch die Coronavirus-Pandemie für die Versorgung mit Lebensmitteln. "Es drohen in Deutschland keine Versorgungsengpässe mit Nahrungsmitteln durch das Coronavirus", teilte sie der Tageszeitung "taz" (Freitagausgabe) mit. Dem Handel zufolge seien die Lieferketten nicht unterbrochen oder gefährdet.

Temporäre Liquidität der Fed steigt auf 283,1 Mrd Dollar

Die New Yorker Fed hat eine massive Nachfrage nach kurzfristiger Liquidität von Banken erfahren, was dazu führte, dass sie den Finanzmärkten das größte Volumen in diesem Jahr zur Verfügung stellte. Insgesamt beläuft sich die zusätzliche Liquidität jetzt auf 283,1 Milliarden Dollar. Einen Tag nach der Erhöhung der Liquiditätsversorgung über sogenannte Repo-Geschäfte griff die Fed am Donnerstag dreimal ein.

US-Notenbank stellt zusätzliche Refinanzierungsgeschäfte zur Verfügung

Die Notenbankfiliale in New York hat am Donnerstag beschlossen, das Volumen ihrer Refinanzierungsgeschäfte anzuheben, um den "höchst ungewöhnlichen" Störungen an den Finanzmärkten zu begegnen. Demnach sollen am kommenden Mittwoch und Donnerstag 500 Milliarden Dollar in einem dreimonatigen Repo-Geschäft angeboten werden. Zusätzlich sollen am Freitag 500 Milliarden Dollar in einem einmonatigen Refinanzierungs-Geschäft angeboten werden. Wie die New Yorker Fed weiter mitteilte, werde sie für den Rest des Monats jede Woche ein einmonatiges sowie ein dreimonatiges Refinanzierungsgeschäft im Volumen von 500 Milliarden Dollar durchführen. Dazu kämen noch mindestens 175 Milliarden Dollar in täglichen Overnight-Repo-Geschäften. Im Rahmen der Repo-Geschäfte werde die Fed vorübergehend Gelder an sogenannte "Broker-Dealer" ausgeben und im Gegenzug Sicherheiten wie Anleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere akzeptieren.

US-Erzeugerpreise sinken im Februar deutlicher als erwartet

Die Erzeugerpreise in den USA sind im Februar gesunken, bevor das neue Coronavirus in den USA in einem größeren Ausmaß verbreitet war. Sie fielen um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 7. März abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 4.000 auf 211.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 219.000 vorhergesagt.

Spanien meldet fast 3.000 Coronavirus-Fälle - Madrid besonders betroffen

In Spanien steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle rasant an: Die Regierung in Madrid meldete am Donnerstag fast 3.000 Infektionsfälle. Nach 2.140 Fällen am Mittwochabend seien es am Donnerstag 2.968 Fälle gewesen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Fast die Hälfte der Fälle betrafen die Hauptstadtregion Madrid. Die Zahl der Toten verdoppelte sich binnen 24 Stunden fast von 48 auf 84.

Tschechien schließt Grenze für Reisende aus Deutschland und 14 weiteren Ländern

Die tschechische Regierung schließt wegen der Coronavirus-Krise ihre Grenzen für Reisende aus Deutschland und 14 weiteren "Risiko"-Ländern. Regierungschef Andrej Babis rief in Prag einen 30-tägigen Notstand aus und kündigte den Einreisebann unter anderem auch für Reisende aus Frankreich, Italien und Großbritannien an. "Wir haben auch tschechischen Staatsbürgern verboten, in diese Risikogebiete einzureisen", fügte er hinzu.

Slowakei verhängt wegen Corona-Krise Einreiseverbot für fast alle Ausländer

Die Slowakei verhängt wegen der Coronavirus-Pandemie ein Einreiseverbot für fast alle Ausländer. Ausgenommen seien lediglich Polen, sagte der Sprecher des slowakischen Innenministeriums, Peter Lazarov, in Bratislava der Nachrichtenagentur AFP. Zudem kündigte er die Schließung aller internationaler Flughäfen, Schulen, kulturellen Einrichtungen und Vergnügungsstätten an.

Österreich meldet ersten Todesfall eines mit dem Coronavirus Infizierten

Österreich hat seinen ersten Todesfall eines mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Mannes gemeldet. Der 69-Jährige sei in einer Wiener Klinik gestorben, teilte der Krisenstab in der österreichischen Hauptstadt mit, ohne weitere Angaben zu machen. Die Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus lag in ganz Österreich bei 302.

