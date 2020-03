Strategische Partnerschaft erweitert das Angebot über Cyberbedrohungsinformationen von One Distribution und Anomali für Unternehmen in Großbritannien und Irland

London, March 12, 2020, ein führender Anbieter von intelligenten Cybersicherheitslösungen, und der führende Technologielieferant One Distribution, haben heute ihre strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Somit kann One Distribution jetzt die Bedrohungsinformationslösungen von Anomali in Großbritannien und Irland bereitstellen und unterstützen. Durch die Erweiterung seines Portfolios um Anomali weitet One Distribution seine "One" Intelligence Suite integrierter Lösungen aus.



"Unternehmen erkennen, dass es ohne einen hohen Grad an Transparenz über Cyberbedrohungen keine Möglichkeit gibt, die andauernden Angriffe auf sie zu erkennen und abzuwehren", so Jamie Stone, Anomali GM und SVP EMEA. "Wir freuen uns darauf, mit One Distribution zusammenzuarbeiten. Wir werden neue, optimierte Wege für Unternehmen ausbauen, über die sie Zugriff auf integrierte Lösungen zur Bedrohungserkennung erhalten. Diese werden ihnen helfen, ihre Sicherheit zu verbessern und Risiken zu reduzieren."

"Unternehmen in Europa suchen nach neuen und innovativen Möglichkeiten, auf Cyberangriffe zu reagieren, und sind bereit, in bewährte Sicherheitslösungen zu investieren", so John Dams, General Manager, One Distribution. "Anomali bietet einen einzigartigen Ansatz zur Verbesserung der Verteidigungsmechanismen, die viele Unternehmen in Europa bereits nutzen, um Risiken in ihrer Umgebung zu senken. Wir erwarten, dass die Erweiterung unseres Produktangebots mithilfe von Anomali die Einführung von Lösungen zur Bedrohungserkennung in der gesamten Region beschleunigen wird."

Die gemeinsamen Kunden von Anomali und One Distribution erhalten die derzeit umfassendsten, fortschrittlichsten und benutzerfreundlichsten Lösungen für Bedrohungsinformationen auf dem Markt. Die Anomali Altitude-Plattform bietet:

Anomali Lens - Mithilfe dieser einzigartigen Technologie kann jeder automatisch und sofort erfahren, ob sein Unternehmen angegriffen wird, wer die Angreifer sind und ob die Angriffe erfolgreich waren. Mit nur einem Klick scannt Anomali Lens webbasierte Inhalte, erkennt und markiert alle darin identifizierten Bedrohungen, stellt leicht verständliche Informationen über die Bedrohungen bereit und informiert Benutzer, ob in ihren Netzwerken bereits Bedrohungen vorhanden sind. Die von Anomali Lens gescannten Webinhalte umfassen Nachrichten, Blogs, Forschung, Bulletins, SIEM-Protokolle, andere Sicherheitsprotokolle, IR-Berichte, Twitter und andere soziale Netzwerke.

Anomali Match - Anomali Match integriert Bedrohungsinformationen, MISP-Daten, OSINT, SIEM-Protokolle, Tools zur Schwachstellenanalyse und andere Big-Data-Quellen, um Milliarden von IOCs und Bedrohungen mit allen abzugleichen, die in Kundennetzwerken vorhanden sind. Durch die automatisierte, retrospektive Analyse über einen längeren Zeitraum erkennen Benutzer Bedrohungen und Gefährdungen, die seit Kurzem oder bereits langfristig vorhanden sind.

Anomali ThreatStream - Diese führende Threat Intelligence Platform (TIP) integriert Daten aus einer Vielzahl von Feeds, um aussagekräftige Bedrohungsinformationen zu schaffen. Der integrierte Anomali APP Store bietet Benutzern die Möglichkeit, mit nur einem Klick eine breite und vielfältige Palette an proprietären und Open-Source-Bedrohungsfeeds zu integrieren.

Über One Distribution, Empowered Cyber Solutions for Business

Der Name One Distribution steht seit über 20 Jahren führend für Erfolg und Erfahrung im hart umkämpften, schnelllebigen und schnell wachsenden Technologiebereich. Wir bieten unerreichte Expertise und Flexibilität auf dem Cybersicherheitsmarkt, fördern Wachstum und expandieren Märkte für unsere Technologiepartner in Großbritannien und Irland.

Weitere Informationen zu One Distribution finden Sie unter www.onedistribution.co.uk .

Über Anomali

Anomali bietet intelligente Cybersicherheitslösungen. Die Plattformlösungen von Anomali Altitude umfassen Anomali ThreatStream, Anomali Match und Anomali Lens. Private Unternehmen und öffentliche Organisationen nutzen Anomali, um Bedrohungsdaten und -informationen auszuwerten. So können sie effektive Cybersicherheitsentscheidungen treffen und Bedrohungen erkennen und abwehren. Das Partnerprogramm von Anomali bietet Zugriff auf Bedrohungsfeeds aus allen Ebenen des Internets und eine nahtlose Integration in führende Sicherheitsinfrastrukturtechnologien. Das Anomali Threat Research Team liefert aussagekräftige Bedrohungsinformationen, die Kunden, Partnern und der gesamten Sicherheitscommunity dabei helfen, die schwerwiegendsten Bedrohungen für ihre Organisationen zu erkennen und abzuwehren. Zu den Kunden von Anomali gehören mehr als 350 globale Organisationen, viele der Global 2000- und Fortune 500-Unternehmen sowie große Behörden und Verteidigungsorganisationen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und wird von führenden Risikokapitalgesellschaften wie GV, Paladin Capital Group, Institutional Venture Partners und General Catalyst unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.anomali.com

