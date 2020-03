Sowohl der Dow Jones Industrial Average als auch der S&P 500 durchliefen die schlimmste Woche seit mehr als einem Jahrzehnt. Beide Indizes haben an acht aufeinanderfolgenden Handelstagen an Wert verloren, wobei der S&P seit dem 19. Februar um 12,7 % und der Dow um 13,4 % gefallen ist. Könnte es noch schlimmer kommen? Aber sicher. Noch 2018 verloren die Aktien 20 % ihres Wertes, aber damals dauerte es mehr als zwei Monate vom Hoch im Oktober bis zum Tief an Heiligabend. Darüber hinaus gibt es echte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...