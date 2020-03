10,9 Prozent aller internationalen USA-Flüge und 16,9 Prozent des Kontingents an Sitzplätzen aller planmäßigen internationalen USA-Flüge sind betroffen

OAG, der weltweit führende Anbieter von Daten und Analysen für die Reisebranche, hat seine neueste Analyse zu den globalen Auswirkungen des Coronavirus auf den Luftverkehrsmarkt veröffentlicht.

Das Reiseverbot für Passagiere aus Europa in die USA wird weitreichende Auswirkungen auf die globale Luftverkehrsbranche haben. Das Verbot wird 10,9 Prozent aller internationalen Flüge sowie 16,9 Prozent des Kontingents an Sitzplätzen aller planmäßigen internationalen Linienflüge zwischen den USA und den Schengen-Staaten betreffen. Insgesamt werden in den kommenden vier Wochen 6.747 Flüge und etwa 2 Millionen Sitzplätze in beide Richtungen betroffen sein.

Delta und United Airlines sind die am stärksten betroffenen US-amerikanischen Fluggesellschaften. Zusammen beträgt ihr Anteil 31 Prozent der fraglichen Flüge. Lufthansa ist die am stärksten betroffene europäische Fluggesellschaft (13 Prozent). Die am stärksten betroffenen europäischen Länder sind Deutschland, Frankreich und die Niederlande sie bedienen 57 Prozent aller Flüge zwischen dem Schengen-Raum und den USA.

"COVID-19 hat die bisher größte Störung der Luftverkehrsbranche verursacht", so John Grant, Senior Aviation Analyst bei OAG. "Die Lage ist vollkommen ungewiss, da Reisebeschränkungen, Kapazitäten und Flugplänen täglichen Änderungen unterliegen. In den kommenden Tagen ist mit einer beträchtlichen Zahl von Annullierungen durch US-amerikanische und europäische Fluggesellschaften zu rechnen."

Hinsichtlich der planmäßigen Kapazitäten für April 2020 sind derzeit (Stand: 12. März 2020) 13.169 Einwegflüge von Europa in die USA vorgesehen, einschließlich Flüge aus Großbritannien. Zu den Ländern mit den meisten Linienflügen gehören Großbritannien (4.121 Flüge), Deutschland (1.741 Flüge), Frankreich (1.570 Flüge), Niederlande (1.212 Flüge) und Spanien (851 Flüge).

Weitere Informationen finden Sie auf der speziellen Seite von OAG: https://www.oag.com/coronavirus-airline-schedules-data

