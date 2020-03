Laut Informationen der Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) , ist Aktuell in der Schweiz kein Befall bekannt. Da allerdings das benachbarte Ausland betroffen ist, gilt als oberstes Ziel, eine Einschleppung und Ausbreitung des Virus in die Schweiz zu verhindern. Seit Januar 2020 ist ToBRFV in der Schweiz als potentieller Quarantäneorganismus geregelt und ist daher melde- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...